مكاسب شبه جماعية للعملات المشفرة في أسبوع

شهدت سوق العملات المشفرة مكاسب شبه جماعية خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس؛ إذ قادت بتكوين وإيثريوم مساراً صاعداً يعكس محاولات تعافٍ ملحوظة، بينما تراوحت باقي العملات بين الاستقرار والتراجع المحدود.

وسجلت عملة بتكوين صعوداً لافتاً بعدما ارتفعت من 62937.23 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 64885.98 دولاراً محققة نمواً بنسبة 3.10 %.

وعلى ذات النهج الإيجابي، ارتفعت عملة إيثريوم من 1866.26 دولاراً لتصل إلى 1913.89 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 2.55 %. كما لحقت سولانا بركب الرابحين عبر ارتفاعها من 73.02 دولاراً إلى 73.97 دولاراً، متقدمة بنسبة 1.30 %.

في المقابل، خيم الهدوء التام على حركة دوجكوين التي استقرت عند مستوى 0.069 دولار دون تغيير عن مستواها الأسبوع الماضي مرتفعة 0.01 %. في حين خالفت إكس آر بي التوجه العام لتتراجع من 1.06 دولار إلى 1.03 دولار، مسجلة خسارة بنسبة 2.83 %.

ترجع هذه التحركات السعرية في مجملها إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها انحسار التوترات الجيوسياسية والأخبار المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز مما هدأ من مخاوف التضخم وأنعش شهية المخاطرة، وثانيها تباطؤ بيانات الوظائف الأمريكية الذي أربك التكهنات بشأن اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، وثالثها التدفقات الإيجابية المستمرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين وإيثريوم إلى جانب عمليات تغطية المراكز القصيرة.