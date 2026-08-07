«بتكوين» دون 65 ألف دولار

وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.46 %، إلى 64550 دولاراً والإيثريوم 0.91 %، إلى 1900 دولار وهبطت سولانا 1.67 %، إلى 73.19 دولاراً وإكس آر بي 2.24 %، إلى 1.05 دولار، وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية في شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، إذ ترتبط العملات المشفرة بصورة وثيقة بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعادة ما تعزز البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، بينما تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات، بما يعزز الدولار، ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يضغط على أسعار الأصول الرقمية.
ورغم التراجع الحالي، لا تزال البتكوين تتحرك في نطاق عرضي دون مستوى 65 ألف دولار، وسط حالة من الحذر، قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة، بينما تشهد العملات البديلة ضغوط بيع أكبر، نتيجة انخفاض السيولة، وتراجع الإقبال على المخاطرة.
ومع ذلك، فإن أي تراجع في الضغوط التضخمية، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، قد يعيد الزخم إلى سوق العملات المشفرة، خاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار التدفقات المؤسسية إلى الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو ما قد يدعم عودة البتكوين لاختبار مستويات المقاومة فوق 65 ألف دولار خلال الفترة المقبلة.