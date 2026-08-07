تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تداول بتكوين دون 65 ألف دولار، في ظل ترقب بيانات التوظيف الأمريكية.

وخلال التعاملات، انخفضت عملة بتكوين 0.46 %، إلى 64550 دولاراً والإيثريوم 0.91 %، إلى 1900 دولار وهبطت سولانا 1.67 %، إلى 73.19 دولاراً وإكس آر بي 2.24 %، إلى 1.05 دولار، وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية في شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، إذ ترتبط العملات المشفرة بصورة وثيقة بتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وعادة ما تعزز البيانات التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل احتمالات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة، بينما تؤدي البيانات القوية إلى تقليص تلك التوقعات، بما يعزز الدولار، ويرفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يضغط على أسعار الأصول الرقمية.

كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، والتي أصبحت أحد أبرز المحركات لاتجاه السوق خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعكس حجم الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية.

ورغم التراجع الحالي، لا تزال البتكوين تتحرك في نطاق عرضي دون مستوى 65 ألف دولار، وسط حالة من الحذر، قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة، بينما تشهد العملات البديلة ضغوط بيع أكبر، نتيجة انخفاض السيولة، وتراجع الإقبال على المخاطرة.

ويرى محللون أن استمرار الضبابية بشأن مسار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية العالمية، يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأكثر تقلباً، في انتظار محفزات جديدة، تحدد الاتجاه المقبل للسوق.

ومع ذلك، فإن أي تراجع في الضغوط التضخمية، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، قد يعيد الزخم إلى سوق العملات المشفرة، خاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار التدفقات المؤسسية إلى الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، وهو ما قد يدعم عودة البتكوين لاختبار مستويات المقاومة فوق 65 ألف دولار خلال الفترة المقبلة.