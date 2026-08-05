العملات المشفرة تواصل تراجعها

واصلت أسعار العملات المشفرة تراجعها بقيادة البتكوين خلال تعاملات أمس، وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وانخفضت عملة بتكوين 0.34% إلى 63667 دولاراً، والإيثريوم 0.24% إلى 1865 دولاراً، وهبطت سولانا 0.49% إلى 73.64 دولاراً، وإكس آر بي 0.61% إلى 1.07 دولار.

وأعلنت شركة «استراتيجي» بيع عملات بتكوين بقيمة تقارب 105 ملايين دولار خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، وهي ثالث عملية بيع للشركة خلال 2026، في حين جذبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 170 مليون دولار، الاثنين، عقب سحوبات بلغت 265 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات شركة «سوسوفاليو».

وتترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم قوة سوق العمل الأمريكي ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويؤدي أي تحسن في بيانات التوظيف إلى تعزيز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما يراقب المستثمرون عن كثب تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار، إذ إن ارتفاعهما يقلل من جاذبية الأصول البديلة التي لا تدر عائداً، بينما يدعم تراجعهما الإقبال على الأصول الرقمية.

وفي المقابل، لا تزال التدفقات إلى صناديق البتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للسوق، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.

ويرى محللون أن سوق العملات المشفرة تمر بمرحلة من التوازن بين الضغوط الاقتصادية الكلية والعوامل الداعمة على المدى الطويل، مثل استمرار تبني المؤسسات المالية للأصول الرقمية وتوسع استخدام تقنيات البلوك تشين.