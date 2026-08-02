الإمارات وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية

تعتزم مجموعة «بيتكوين سويس» تعزيز حضورها في الإمارات، متخذة منها مركزاً لعملياتها الإقليمية، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الدولة وجهة استراتيجية لقطاع الأصول الرقمية، في ظل منظومة تنظيمية متطورة، وتوسّع مستمر في تبنّي التقنيات المالية الحديثة.

وأكدت سيدا ماجسن، الرئيس التنفيذي لـ BTCS الشرق الأوسط التابعة لـ «بيتكوين سويس»، أن الشركة تنظر إلى الإمارات باعتبارها سوقاً استراتيجية طويلة الأمد، وليس مجرد محطة للتوسع، موضحة أن هدفها يتمثل في بناء أعمال مستدامة تسهم في تطوير منظومة الأصول الرقمية في الدولة وتعزيز مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات المالية والمكاتب العائلية ومديري الأصول في المنطقة.

ورأت أن جاذبية الإمارات لا ترتبط فقط بوضوح الأطر التنظيمية، بل أيضاً بتطور المنظومة التي تحيط بالقطاع.

موضحة أن «الدولة لم تركز على استقطاب شركات العملات المشفرة فحسب، بل عملت على بناء منظومة متكاملة تضم الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين، وهو ما وفر بيئة مناسبة للنمو طويل الأجل».

وأضافت: عززت المبادرات الحكومية في مجال التحول الرقمي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتخصصة في الإمارات، من مكانة الدولة كإحدى أبرز مراكز الأصول الرقمية عالمياً، وأسهمت في جذب المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والكفاءات الدولية، بالتوازي مع اتساع استخدامات الأصول الرقمية لتشمل مجالات تتجاوز التداول التقليدي.

وأشارت إلى أن السوق بدأت تنتقل من التركيز على التداول إلى استخدامات أكثر ارتباطاً بالنظام المالي، مثل ترميز الأصول، والمدفوعات الرقمية، والحفظ المؤسسي، والبنية التحتية القائمة على تقنية البلوك تشين، وتابعت: ما يدعو للتفاؤل هو أننا نشهد اهتماماً متزايداً بالخدمات التي توضح كيف يمكن لتقنية البلوك تشين أن تعزز النظام المالي الأوسع.

كما أشارت إلى وجود تقارب بين الإمارات وسويسرا في ما يتعلق بالتركيز على الاستقرار المالي، والابتكار، والثقة، وهي عوامل جعلت الإمارات خياراً طبيعياً لتأسيس حضور إقليمي طويل الأمد.

وتقدم «بيتكوين سويس» للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين خدمات التداول خارج المنصة، والمشتقات المالية المصممة وفق احتياجات العملاء، إضافة إلى خدمات الحفظ المؤسسي للأصول الافتراضية المقبولة.

وتدير المجموعة حالياً أصولاً مشفرة محفوظة بقيمة 3.7 مليارات دولار، كما تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين أكبر مزودي خدمات التحصيص (Staking) في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما يعكس خبرتها الممتدة في خدمة المستثمرين من المؤسسات والأسواق المهنية.

ووفقاً لتقرير «جغرافية العملات المشفرة» الصادر عن Chainalysis، أصبحت الإمارات ثاني أكبر سوق للأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما استقبلت أكثر من 50 مليار دولار من قيمة الأصول المشفرة خلال عام واحد.

وتشير البيانات إلى أن النشاط المؤسسي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو، بالتوازي مع ارتفاع استخدام العملات والأصول الرقمية في مدفوعات التجزئة والتجارة بأكثر من 80%.

وقالت ماجسن إن ما يميز السوق الإماراتية هو تزامن هذين المسارين، موضحة أن المؤسسات باتت تخصص استثمارات جادة للأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه بدأت هذه الأصول تدخل بصورة أوسع في الحياة التجارية اليومية، وهو اتجاه لا يظهر إلا في عدد محدود من الأسواق.

وتصنف دراسات مستقلة الإمارات باستمرار ضمن الدول ذات المعدلات المرتفعة عالمياً في امتلاك العملات المشفرة، ما يعكس توسع قاعدة المستخدمين إلى جانب نمو اهتمام المؤسسات.