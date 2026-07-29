إطلاق منصة سحابية خاصة لتعزيز سيادة البيانات

أعلنت شركة «KniTT» - إحدى الشركات الشريكة لمجموعة «SEED Group عن إطلاق منصة «إليسيوم»؛ وهي منصة سحابية خاصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد سيادة البيانات وتصاعد الهجمات المادية (الحركية) التي تستهدف مراكز البيانات الضخمة التابعة لمزودي الخدمات السحابية العامة في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن دخولها إلى سوق الشرق الأوسط عبر منصة «إليسيوم»، انطلاقاً من الإمارات، يأتي في وقت تدفع فيه التحديات الجيوسياسية نحو تسريع التحول إلى نماذج السحابة الخاصة والهجينة لتخزين البيانات.

وقال برافين رافيندران، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: مع تزايد التركيز على تأمين التحكم في البيانات، تواجه المؤسسات الآن حزمة جديدة من التحديات، بما في ذلك تكاليف الحوسبة السحابية غير المتوقعة، وتزايد مخاطر الأمن السيبراني، والتبعية لمزود خدمة واحد، ومحدودية السيطرة على مكان تخزين البيانات.

وهو ما كان يُعتبر في السابق تحولاً بسيطاً إلى الحوسبة السحابية أصبح الآن قراراً استراتيجياً أكثر تعقيداً. وفي الوقت نفسه، ترسخ الديناميكيات الجيوسياسية العالمية حقيقةً هامة، وهي أنه عندما تُخزّن بياناتك على بنية تحتية لا تتحكم بها، تصبح سيادتك قابلة للتفاوض.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «غارتنر»، هناك 20% من حجم أعمال نظم الحوسبة السحابية في المنطقة تخضع حالياً لعملية «إعادة توطين جغرافي»، وذلك بهدف استعادة السيطرة المحلية أو الوطنية على البيانات الرقمية وقدرات الحوسبة.

ووفقاً للشركة، يُنظر إلى هذا التحول نحو نقل البيانات داخل الحدود الجغرافية على أنه ضرورة ملحة في ظل حالة الصراعات التي تُهدد فيها مراكز البيانات الضخمة.

وتقود الإمارات والمملكة العربية السعودية هذا التحول في المنطقة، حيث تُقدر قيمة مشاريع الحوسبة السحابية السيادية الحالية بأكثر من 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تُطلق قيمة اقتصادية تراكمية تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط والبعيد.