تحركات متباينة للعملات المشفرة في أسبوع

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال التعاملات الأسبوعية تحركات متباينة بين الارتفاع المحدود والتراجع، في ظل تفاوت أداء الأصول الرقمية الرئيسية. وسجلت عملة بتكوين استقراراً مائلاً للارتفاع بنمو 0.25 % فقط خلال الأسبوع، بعدما تغير سعرها من نحو 63,924 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 64,083 دولاراً، كما ارتفعت عملة إيثريوم بأكثر من 1 % من 1,840.88 دولاراً إلى 1,860 دولاراً، واستقر سعر عملة إكس آر بي أيضاً دون تغيير تقريباً عند مستوى 1.09 دولار بارتفاع نسبته 1.54 %.

في المقابل تراجعت عملة سولانا بنسبة 1.44 %، حيث انخفض سعرها من 75 دولاراً إلى 73.92 دولاراً، كما سجلت عملة دوجكوين تراجعاً بنسبة 4.13 %، بعد هبوط سعرها من 0.0726 دولار إلى 0.0696 دولار.

تأثرت سوق العملات المشفرة خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو بعوامل اقتصادية وجيوسياسية، ضغطت على شهية المخاطرة لدى المستثمرين،

جاء في مقدمة هذه العوامل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط الخام، ما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم العالمي، وأدى إلى توجه السيولة نحو أصول الملاذ الآمن. وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات وتجدد المخاوف المتعلقة بمسار الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور نتائج أعمال أضعف لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى.

من جانب آخر انعكست هذه الضغوط على حركة تدفقات الاستثمار المؤسسي؛ إذ شهدت صناديق بتكوين المتداولة (ETFs) عمليات تخارج وصافي تدفقات سلبية بنهاية الأسبوع بالتزامن مع تراجعات أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وفي المقابل أظهرت صناديق إيثريوم قدرة أكبر على الصمود بدعم من تدفقات إيجابية طفيفة.