العملات المشفرة تحت الضغط

واصلت عملة بتكوين تراجعها خلال تعاملات، أمس، فيما تباينت أسعار العملات المشفرة مع استمرار عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة، وسط استمرار تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وانخفضت عملة بتكوين 0.52 % إلى 65.512 دولاراً، فيما صعدت الإيثريوم 0.01 % إلى 1.925 دولاراً، وسولانا 0.01 % إلى 77.59 دولاراً، في حين هبطت «إكس آر بي» 0.55 % إلى 1.13 دولار.

ويأتي أداء سوق العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه حالة الحذر في الأسواق العالمية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر والتوجه نحو الملاذات الآمنة، مثل الذهب والدولار الأمريكي والسندات الحكومية، كما يترقب المتعاملون أي تطورات قد تؤثر في أسعار الطاقة أو معدلات التضخم العالمية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على توجهات السياسة النقدية وأسواق الأصول الرقمية.

ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي يحد من شهية المستثمرين لضخ سيولة جديدة في سوق العملات المشفرة، رغم أن بعض المؤسسات الاستثمارية لا تزال تنظر إلى «بتكوين» باعتبارها أصلاً طويل الأجل، إلا أن التداولات الحالية تتأثر بصورة أكبر بعوامل الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار، ومستويات السيولة في الأسواق.

وفي المقابل يواصل المستثمرون مراقبة تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والتي أصبحت مؤشراً رئيسياً على قوة الطلب المؤسسي، ويعتقد مراقبون أن عودة التدفقات الإيجابية بصورة مستدامة قد توفر دعماً للأسعار، بينما قد يؤدي استمرار تباطؤها إلى زيادة الضغوط البيعية، خلال المدى القصير.

كما يترقب المتعاملون صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تعطي إشارات أوضح بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة، خلال الأشهر المقبلة، إذ إنّ أي مؤشرات على استمرار السياسة النقدية المتشددة قد تزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، في حين قد يسهم تراجع التضخم أو تنامي التوقعات بخفض الفائدة في تحسين معنويات المستثمرين، ودعم تعافي العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بتكوين» و«الإيثريوم».