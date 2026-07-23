الإمارات تحتضن 4 شركات تكنولوجيا مالية بقائمة أفضل 500 عالمياً

حجزت أربع شركات مقرها دولة الإمارات مواقع لها، ضمن قائمة أفضل 500 شركة تكنولوجيا مالية «فينتيك» عالمية لعام 2026، التي أعدتها شبكة «سي إن بي سي»، بالتعاون مع «ستاتيستا»، في مؤشر جديد على تنامي مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار المالي والتقنيات الرقمية.

وضمت القائمة العالمية كلاً من «بايبت»، ومقرها دبي، و«كي إي إم» ومقرها أبوظبي، ضمن فئة الأصول الرقمية، و«فو»، التي تتخذ من دبي مقراً لها ضمن فئة التكنولوجيا المالية للمؤسسات، و«جي تي إن» من دبي، ضمن فئة تكنولوجيا إدارة الثروات.

وتأتي هذه الإنجازات في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي مرحلة جديدة من النمو، مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة لتطوير أنظمة المدفوعات، وإدارة المخاطر، والامتثال المالي.

وبحسب التقرير بلغ حجم إيرادات سوق التكنولوجيا المالية العالمي نحو 650 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 21 % مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً بشكل كبير معدل النمو السنوي البالغ 6 % في قطاع الخدمات المالية العالمي، الذي تبلغ قيمته نحو 15 تريليون دولار، كما وصلت القيمة السوقية التراكمية لشركات التكنولوجيا المالية المدرجة عالمياً إلى مستوى قياسي بلغ 850 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن قطاع الأصول الرقمية يشهد تحولاً من مرحلة المضاربة إلى مرحلة أكثر مؤسسية، مع تزايد استخدام تقنيات البلوك تشين في تطبيقات مالية وتجارية حقيقية.