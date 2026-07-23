«بتكوين» دون 66 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة، بنسبة 1 % لتتداول عند 65751 دولاراً.

وهبطت إيثريوم 0.08 % 1921 دولاراً، وسولانا 0.76 % عند 77.23 دولاراً، وإكس آر بي 1.93 % عند 1.14 دولار.

فيما يرى مراقبون أن أداء سوق العملات المشفرة لا يزال رهيناً بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة السيولة العالمية، إذ يواصل المستثمرون تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لما لذلك من تأثير مباشر في الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية.

كما يترقب المتعاملون أي مؤشرات جديدة بشأن مستويات التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق تجاه مسار الفائدة.

ويأتي هذا التراجع أيضاً وسط عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققتها بعض العملات خلال الجلسات الماضية، في وقت تتزايد فيه حالة الحذر مع استمرار الضبابية الجيوسياسية والتقلبات في أسواق المال العالمية.

ويؤكد محللون أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية في ضخ السيولة، مع تفضيل الاحتفاظ بجزء من الأموال في الأصول الدفاعية لحين اتضاح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.

وفي المقابل، لا تزال التدفقات المؤسسية تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لسوق العملات المشفرة على المدى المتوسط، خصوصاً مع استمرار اهتمام شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية بالمنتجات المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، وهو ما يحد من حدة التراجعات مقارنة بالدورات السابقة.

ويرى خبراء أن السوق لا تزال تمتلك مقومات التعافي، مدعومة بالتوسع في تطبيقات تقنية البلوك تشين، وارتفاع وتيرة تبني الأصول الرقمية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، إلا أن استمرار التقلبات سيظل السمة الأبرز في الأجل القصير، مع بقاء الأسعار شديدة الحساسية لأي بيانات اقتصادية أو مستجدات تنظيمية تصدر عن الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا.