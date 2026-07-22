«البتكوين» تتجاوز 66 ألف دولار

وصعدت عملة البتكوين 1.7% إلى 66188 دولاراً، والإيثريوم 1.96% إلى 1933 دولاراً، وزادت سولانا 0.77% إلى 78.08 دولاراً، وإكس آر بي 1.31% إلى 1.13 دولار.
ويرى محللون أن استمرار تدفقات السيولة إلى صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة يعكس تحسن ثقة المستثمرين المؤسسيين في الأصول الرقمية، خصوصاً مع تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية واستقرار توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
كما أسهمت عودة الطلب على الأصول عالية المخاطر في دعم موجة الصعود التي تشهدها السوق منذ بداية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة أداء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، بعدما أصبحت أحد أهم المحركات الرئيسية للأسعار خلال العام الجاري، إذ تعكس أحجام التدفقات اليومية مدى قوة الطلب المؤسسي على هذه الأصول، كما يراقب المتعاملون التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تبني العملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية ومديري الأصول.