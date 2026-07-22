«البتكوين» تتجاوز 66 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس لتصعد البتكوين فوق مستوى 66 ألف دولار، بدعم من التدفقات النقدية لصناديق العملة المشفرة المتداولة.

وصعدت عملة البتكوين 1.7% إلى 66188 دولاراً، والإيثريوم 1.96% إلى 1933 دولاراً، وزادت سولانا 0.77% إلى 78.08 دولاراً، وإكس آر بي 1.31% إلى 1.13 دولار.

وبحسب بيانات «SoSoValue»، استقطبت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة حوالي 227 مليون دولار في العشرين من يوليو، كما سجلت صناديق الإيثريوم المتداولة تدفقات نقدية بنحو 38 مليون دولار، بقيادة صندوق «إي تي إتش إيه» التابع لشركة «بلاك روك».

ويرى محللون أن استمرار تدفقات السيولة إلى صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة يعكس تحسن ثقة المستثمرين المؤسسيين في الأصول الرقمية، خصوصاً مع تراجع حدة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية واستقرار توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما أسهمت عودة الطلب على الأصول عالية المخاطر في دعم موجة الصعود التي تشهدها السوق منذ بداية الأسبوع.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشرات النشاط الاقتصادي وسوق العمل، إذ من شأنها أن تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء العملات المشفرة، التي عادة ما تستفيد من انخفاض العوائد على الأصول التقليدية.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون متابعة أداء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم، بعدما أصبحت أحد أهم المحركات الرئيسية للأسعار خلال العام الجاري، إذ تعكس أحجام التدفقات اليومية مدى قوة الطلب المؤسسي على هذه الأصول، كما يراقب المتعاملون التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تبني العملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية ومديري الأصول.

ويؤكد خبراء أن سوق العملات المشفرة لا تزال عرضة لتقلبات حادة نتيجة أي تغير مفاجئ في البيانات الاقتصادية أو الأوضاع الجيوسياسية، ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر.