وسط ترقب حذر.. أداء متباين للعملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة هذا الأسبوع تداولات متباينة سيطر عليها الحذر والهدوء النسبي في منصات العملات الكبرى، بينما خطفت بعض العملات البديلة الأضواء بتحركات إيجابية نسبياً. وسجلت العملة القياسية الأكبر في العالم، بتكوين، خسارة أسبوعية محدودة بنسبة 0.19 %، ليتراجع سعرها إلى نحو 63924 دولاراً، مقارنة بسعرها في الأسبوع السابق عند 64048 دولاراً.

على الجانب الآخر، أظهرت إيثريوم تماسكاً أفضل ومرونة أعلى أمام الضغوط البيعية، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 2.84 %، ليرتفع سعرها إلى نحو 1840.88 دولاراً، بعد أن كانت 1790 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي. فيما لم تكن بقية العملات البديلة بمنأى عن موجة التصحيح؛ إذ واجهت عملة سولانا ضغوطاً واضحة أدت إلى انخفاضها بنسبة 3.23 %، لتهبط إلى نحو 75 دولاراً، بعدما سجلت 77.5 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، لحقت عملة إكس آر بي بركب التراجعات، لتنخفض بنسبة لم تتجاوز الـ1 %، ليستقر سعرها عند نحو 1.09 دولار، مقارنة بـ1.10 دولار الأسبوع الماضي. كما سجّلت عملة دوجكوين تراجعاً بنسبة 2.02 %، حيث انخفض سعرها إلى نحو 0.0726 دولار، مقارنة بسعرها السابق الذي كان يبلغ 0.0741 دولار.

يأتي هذا الهدوء الحذر في التداولات إلى ترقب المستثمرين للمسار المقبل لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ تترقب الأسواق أي إشارات حول التوجهات النقدية المقبلة، وهو ما دفع الكثير من المتداولين إلى تفضيل التريث والإحجام عن بناء مراكز استثمارية واسعة في الأصول الرقمية ذات المخاطر العالية.