سرقات العملات المشفرة تسجل رقماً قياسياً في النصف الأول

شهد النصف الأول من العام 2025 تذكيراً صارخاً بهشاشة منظومة العملات المشفرة، مع سرقة أكثر من 2.1 مليار دولار عبر ما لا يقل عن 75 عملية اختراق واستغلال مختلفة.

يمثل هذا الرقم ارتفاعاً كبيراً في النشاط الإجرامي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للنصف الأول الذي سجل عام 2022 بنحو 10%، ويكاد يعادل إجمالي ما تمت سرقته خلال عام 2024 بأكمله، ما يبرز التهديد المتزايد والمركز الذي تواجهه الأصول الرقمية، وذلك بحسب بيانات TRM Labs.

أعاد أكبر اختراق للعملات المشفرة تشكيل المشهد خلال النصف الأول من 2025، وهو الهجوم الذي استهدف بورصة Bybit في فبراير، حيث قدرت الخسائر بـ1.5 مليار دولار.

وترجح التحليلات أن كوريا الشمالية كانت وراء هذا الهجوم، بحسب شبكة «سي إن بي سي». شكلت هذه العملية وحدها ما يقرب من 70% من إجمالي الخسائر خلال العام حتى الآن، مما رفع متوسط قيمة الاختراق الواحد إلى ما يقارب 30 مليون دولار - وهو ضعف متوسط النصف الأول من عام 2024 البالغ 15 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن الجماعات المرتبطة بكوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة نحو 1.6 مليار دولار من إجمالي المبلغ المسروق في النصف الأول من 2025، أي ما يقرب من 70% من إجمالي الأموال المسروقة.

ورغم بقاء كوريا الشمالية القوة المهيمنة في هذا المجال، فإن حوادث أخرى - مثل الهجوم الذي نسب إلى مجموعة Gonjeshke Darande (المعروفة أيضاً باسم العصفور المفترس) المرتبطة على ما يبدو بإسرائيل، على أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران «نوبتكس» في 18 يونيو الماضي، والذي أسفر عن سرقة أكثر من 90 مليون دولار - تلمح إلى أن دولاً أخرى قد تلجأ بشكل متزايد إلى اختراقات العملات المشفرة لتحقيق أهداف جيوسياسية.