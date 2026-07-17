«بتكوين» تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

وانخفضت عملة بتكوين 1.06% إلى 64206 دولارات، والإيثريوم 1.77% إلى 1889 دولاراً، وهبطت سولانا 1.2% إلى 76.28 دولاراً، ودوجكوين 0.65% إلى 0.0733 دولار.
ويرى محللون أن العملات المشفرة أصبحت أكثر ارتباطاً في الفترة الأخيرة بحركة الأسواق المالية التقليدية، إذ تتأثر بشكل مباشر بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومستويات السيولة العالمية، إلى جانب التطورات السياسية والعسكرية التي تؤثر في معنويات المستثمرين، كما يترقب المتعاملون أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة، باعتبارها عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه التدفقات الاستثمارية نحو الأصول الرقمية.
وفي المقابل، يعتقد مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمارات المؤسسية إلى صناديق التداول الفورية المرتبطة بعملة «بتكوين»، إلى جانب تزايد اهتمام الشركات الكبرى بتقنيات البلوك تشين، قد يوفران دعماً للسوق على المدى المتوسط، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل.
ويؤكد خبراء أن أداء العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة سيظل رهيناً بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، وقرارات البنوك المركزية الكبرى، ومدى تحسّن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر المرتفعة.