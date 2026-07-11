أداء متباين للعملات المشفرة خلال أسبوع

شهدت سوق العملات المشفرة، خلال الأسبوع، تبايناً ملحوظاً في الأداء بين العملات القيادية وبعض العملات البديلة، إذ عكست التحركات السعرية حالة من إعادة تقييم المراكز الاستثمارية بين المتداولين، لترتفع أسعار أصول، وتتراجع أخرى بنسب متقاربة.

في صدارة المشهد الإيجابي سجلت عملة بتكوين نمواً مدفوعاً بزيادة الطلب، لتصل إلى مستوى نحو 64048 دولاراً بعد أن كانت عند نحو 62452 دولاراً بحلول نهاية الأسبوع الماضي، محققة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.56 %.

وفي مسار مشابه لحقت بها عملة إيثريوم، التي نجحت في تعزيز قيمتها، لتصل إلى 1790 دولاراً مقارنة بسعرها السابق البالغ 1746 دولاراً، وهو ما ترجم صعوداً بنسبة 2.52 %، كما قدمت عملة إكس آر بي أداء إيجابياً خلال هذه الفترة، حيث ارتفع سعرها من 1.05 دولار إلى 1.10 دولار، مسجلة النسبة الأعلى صعوداً بين العملات الرابحة بواقع 4.76 %.

على الجانب الآخر واجهت بعض العملات البديلة ضغوطاً بيعية، أدت إلى تراجع قيمتها؛ حيث انخفضت عملة سولانا من مستوى 81.85، لتستقر عند 77.5، مسجلة التراجع الأكبر في السوق خلال هذا الأسبوع بنسبة بلغت 5.31 %.

ولم تكن عملة دوجكوين بمنأى عن هذه الضغوط، إذ انخفضت قيمتها من 0.0767 دولار إلى 0.0741 دولار، لتسجل خسارة أسبوعية بلغت نسبتها 3.39 %.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الترقب الحذر على الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية إزاء مآلات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد تجدد القتال وانهيار الهدنة المؤقتة إثر جولات جديدة من الضربات المتبادلة. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي هذا التصعيد العسكري إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة، لا سيما مع عودة التهديدات المباشرة لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وممرات التجارة البحرية الحيوية.

يدفع هذا التوتر المتصاعد برؤوس الأموال نحو التحوط، ومراقبة تحركات أسعار النفط والذهب عن كثب، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى حرب إقليمية طويلة الأمد، تفوق قدرة الأسواق على الاستيعاب، وعلى الرغم من حدة الميدان يوازن المستثمرون مخاوفهم بآمال حذرة، تفرضها الإشارات الدبلوماسية القادمة من الجهات المقابلة، والتي تلمح إلى إمكانية استئناف محادثات إنهاء الحرب.