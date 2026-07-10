ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس رغم تجدد التوترات الجيوسياسية، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران.

وصعدت عملة بتكوين 1.07 % إلى 62.816 دولاراً، وإيثريوم 0.85 % إلى 1751 دولاراً، وزادت سولانا 0.99 % إلى 77.93 دولاراً.

وسجلت عملة بتكوين مكاسب بنحو 6 % منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن، بعدما انخفضت بحوالي 20 % في يونيو، مسجلة أسوأ أداء شهري لها في أربع سنوات.

ومع ذلك لا يزال سعر البتكوين منخفضاً بأكثر من 50 % مقارنة بأعلى مستوى سجله على الإطلاق، عندما تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي.

وتواصل أسواق العملات المشفرة التحرك وسط مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، إذ يترقب المستثمرون أي مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وتؤدي توقعات أسعار الفائدة الأمريكية دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه تدفقات المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، حيث يدعم تراجع احتمالات التشديد النقدي الإقبال على هذه الأصول، بينما تؤدي توقعات رفع الفائدة إلى زيادة الضغوط عليها.

ويراقب المستثمرون تطورات التوترات في الشرق الأوسط، التي عززت خلال الأسابيع الماضية حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، ودفعت العديد من المستثمرين إلى التحوط والاتجاه نحو الأصول التقليدية الآمنة، مثل الذهب والدولار الأمريكي.

ورغم ذلك أظهرت العملات المشفرة قدراً من التماسك خلال الجلسات الأخيرة، في ظل عودة تدريجية لعمليات الشراء بعد موجة بيع قوية شهدها السوق الشهر الماضي.

ويرى محللون أن استمرار تعافي سوق العملات المشفرة سيظل مرتبطاً بتحسن معنويات المستثمرين واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.