العملات المشفرة تحاول استعادة بريقها بشق الأنفس

سجلت أسواق العملات المشفرة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو، لتقود العملات القيادية موجة من التعافي النسبي مدفوعة بزيادة التفاؤل بشأن انحسار الضغوط التضخمية مع التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ضوء ذلك، نجحت الأصول الرقمية في تجاوز بعض الضغوط البيعية السابقة، لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاعات متباينة أعادت الثقة للمستثمرين في استقرار السوق على المدى القصير.

في صدارة المشهد، حافظت عملة بتكوين على مكانتها القيادية بعد أن ارتفع سعرها إلى 62452 دولاراً، مقارنة بمستواها السابق البالغ 59889 دولاراً عند نهاية الأسبوع الماضي، محققة زيادة بنسبة 4.28 %.

ولحق بها إيثريوم الذي قدم أداءً إيجابياً بدعم من عودة التدفقات الإيجابية لصناديقه الاستثمارية، ليرتفع من مستوى الأسبوع السابق عند 1572 دولاراً إلى سعر حالي بلغ 1746 دولاراً، بنسبة نمو بلغت 11.07 %.

من جانبها، برزت عملة سولانا كواحدة من الأصول الأكثر نشاطاً هذا الأسبوع، إذ قفز سعرها ليصل إلى 81.85 دولاراً بعد أن كان مستواها السابق عند 73.26 دولاراً، لتسجل نسبة تغير إيجابية بلغت 11.73 %.

وفي سوق العملات البديلة الأقل حجماً، شهدت عملة دوجكوين ارتفاعاً نسبياً، حيث صعدت من مستواها السابق البالغ 0.075 دولار لتصل إلى 0.0767 دولار حالياً، مسجلة زيادة بنسبة 2.27 %.

وأخيراً، أظهرت عملة إكس آر بي تحركاً إيجابياً ملموساً بنهاية الأسبوع، إذ ارتفع سعرها الحالي إلى 1.13 دولار مقارنة بمستواها السابق عند 1.05 دولار، لتصل نسبة التغير فيها إلى 7.62 %.