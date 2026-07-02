العملات المشفرة ترتفع رغم الضغوط

ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، رغم تنامي احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب خفض «سيتي جروب» لتوقعاته للأسعار.

وصعدت عملة بتكوين 1.1 % إلى 59291 دولاراً، وإيثريوم 1.07 % إلى 1592 دولاراً، وارتفعت سولانا 2.83 % إلى 75.61 دولاراً، وإكس آر بي 0.56 % إلى 1.05 دولار.

ويعد سعر «بتكوين» العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة أقل بأكثر من 50 % من أعلى مستوياته على الإطلاق والذي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر 2025.

ويرى محللون أن الأداء الإيجابي للعملات المشفرة جاء مدفوعاً بعمليات شراء انتقائية من المستثمرين الذين استغلوا التراجعات الأخيرة لبناء مراكز جديدة، في ظل اعتقادهم بأن الأسعار الحالية أصبحت أكثر جاذبية مقارنة بالقمم التاريخية التي سجلتها السوق خلال العام الماضي.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تواجه ضغوطاً نتيجة توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، مع اتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمارية توفر عوائد ثابتة.

كما أثار قرار «سيتي جروب» بخفض توقعاته لأسعار العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة حالة من الحذر بين المتعاملين، حيث أشار البنك إلى أن استمرار تشديد الأوضاع المالية وتباطؤ السيولة العالمية قد يحدان من قدرة السوق على تحقيق مكاسب قوية على المدى القريب.

ورغم ذلك، يعتقد بعض خبراء الأسواق أن استمرار تبني المؤسسات المالية لتقنيات البلوك تشين، إلى جانب توسع استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات والخدمات المالية، قد يدعم الطلب على العملات المشفرة على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات الحالية.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، تشمل مؤشرات التضخم وسوق العمل، والتي قد توفر إشارات أوضح بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على أداء العملات المشفرة واتجاهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.