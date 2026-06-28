العملات المشفرة تتراجع بخسارة أسبوعية 100 مليار دولار من القيمة السوقية

شهد سوق العملات المشفرة موجة من الضغوط البيعية الحادة والتراجعات الجماعية خلال تداولات الأسبوع الماضي، متأثرة بحالة الترقب الشديدة بين المستثمرين حيال السياسات النقدية الأمريكية المستقبلية، وألقى هذا الأداء بظلاله الوخيمة على القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو عموماً، لتبلغ قيمة التغير الإجمالية خسارة نحو 0.1 تريليون دولار (100 مليار دولار) من قيمتها الإجمالية، وبنسبة تراجع بلغت 4.42 %.

وانعكست الأجواء السلبية بشكل مباشر على العملة الرقمية الأكبر في العالم، حيث هبطت عملة بتكوين من مستواها السابق البالغ 62967 دولاراً لتصل إلى مستوى حالي عند 59889 دولاراً، مسجلة قيمة تغير سالبة بلغت 3078 دولاراً، وبنسبة تراجع ناهزت 4.10%، ولم تكن عملة الإيثريوم بمنأى عن هذا النزيف، إذ تراجعت من سعرها السابق المحدد بـ 1700 دولار لتستقر حالياً عند 1572 دولاراً، لتفقد بذلك 128 دولاراً من قيمتها وبنسبة هبوط بلغت 6.90 %.

في المقابل، غردت عملة سولانا خارج السرب لتكون الناجي الوحيد والعملة المرتفعة في هذه القائمة، حيث تمكنت من الصعود من مستواها السابق البالغ 69 دولاراً إلى مستوى حالي عند 73.26 دولاراً، محققة بنسبة نمو 4.38 %.

على النقيض تماماً، تكبدت عملة دوجكوين الخسارة الأكبر من حيث النسبة المئوية بعد أن تراجعت من سعرها السابق البالغ 0.0828 دولار إلى قيمة حالية بلغت 0.075 دولار، لتبلغ قيمة تراجعها 0.0078 دولار وبنسبة انخفاض وصلت إلى 9.42 %. كما لحقت بها عملة اكس أر بي (الريبل) التي انخفضت من مستواها السابق، مسجلة تراجعاً نسبته 6.39 %.