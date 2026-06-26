البتكوين أمام اختبار الـ 10 مليارات دولار

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، لتتداول البتكوين فوق مستوى 61.5 ألف دولار، مع تحسن معنويات الأسواق، بعدما أكدت توقعات شركة «ميكرون تكنولوجي» على قوة سوق الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الصعود، بعدما هبطت البتكوين الأربعاء دون 60 ألف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في 20 شهراً، وسط موجة بيعية شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا، ما أضر بشهية الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وقد تواجه العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة عالمياً، المزيد من الضغوط، مع انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.

وارتفعت عملة البتكوين إلى 61.680، بنمو 3 %، كما زادت الإيثريوم إلى 1651.77، بزيادة 5 %، فيما صعدت عملة الريبل إلى 1.0818، بارتفاع 0.86 %.

تواجه «بتكوين» استحقاق كمية ضخمة من عقود الخيارات، وهو ما قد يفاقم الضغوط على سوق تعاني بالفعل من فتور الطلب المؤسسي، والضغوط الاقتصادية الكلية.

من المقرر أن تنتهي صلاحية عقود خيارات على عملة «بتكوين» بقيمة اسمية تقارب 10 مليارات دولار في «ديريبيت» (Deribit) -أكبر منصة لتداول خيارات العملات المشفرة- وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة بتوقيت سنغافورة.

نظراً لأن أغلب هذه العقود تراهن على صعود الأسعار، ومع التراجع الحالي لسعر بتكوين، فقد يميل المتداولون إلى اتخاذ مراكز دفاعية، أو تبنّي توجهات أكثر تشاؤماً.

لا تزال بتكوين تواجه صعوبة في استعادة زخمها منذ انهيار السوق في 10 أكتوبر، كما تراجعت بأكثر من 50 % عن أعلى مستوى قياسي لها.

علاوة على ذلك، تدهورت بيئة السوق الأساسية بعيداً عن تقلبات المشتقات المالية. وسجلت صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تخارج 3 مليارات دولار منذ بداية يونيو، حسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».