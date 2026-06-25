«بتكوين» فوق 62.5 ألف دولار

تجاوزت عملة بتكوين مستوى 62.5 ألف دولار خلال تعاملات أمس، بعد تسجيلها أدنى مستوياتها منذ الحادي عشر من يونيو، الثلاثاء، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا على الأصول عالية المخاطر. وارتفعت بتكوين بنسبة 0.86 % إلى 62.821 ألف دولار، وصعدت إيثريوم 1.12 % إلى 1.676 ألف دولار، وسولانا 1.3 % إلى 69.68 دولاراً.

وخلال يونيو الجاري حتى الآن، سجلت صناديق الاستثمار لعملة بتكوين المتداولة في أمريكا تدفقات خارجة بقيمة 2.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات «بلومبرج». ويأتي تحسن أداء العملات المشفرة في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم آفاق السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأصول ذات المخاطر المرتفعة. وعادة ما تستفيد العملات الرقمية من بيئة نقدية أكثر مرونة وانخفاض تكاليف الاقتراض، في حين تتعرض لضغوط عندما تتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

كما يراقب المتعاملون عن كثب حركة التدفقات إلى الصناديق المتداولة المرتبطة بالبتكوين، والتي أصبحت أحد أهم المؤشرات على مستوى الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية. ورغم موجة التخارج المسجلة خلال الشهر الجاري، فإن هذه الصناديق لا تزال تستحوذ على اهتمام المستثمرين باعتبارها وسيلة منظمة تتيح التعرض للعملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر.

وشهدت سوق العملات الرقمية خلال الأشهر الماضية تقلبات ملحوظة نتيجة تداخل عوامل عدة، من بينها التوترات الجيوسياسية، والتغيرات التنظيمية في عدد من الأسواق الرئيسية، إضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية. وتؤثر هذه المتغيرات بشكل مباشر في شهية المستثمرين تجاه الأصول البديلة.

ويرى محللون أن استمرار تداول بتكوين فوق مستويات الدعم الرئيسية قد يساعد في استعادة الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا تحسنت تدفقات الاستثمار وعادت شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، تبقى التوقعات مرهونة بالتطورات الاقتصادية الكلية وقرارات البنوك المركزية، التي تواصل لعب دور محوري في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، بما فيها سوق العملات المشفرة.