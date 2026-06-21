أداء متباين للعملات المشفرة في أسبوع

شهدت أسواق العملات المشفرة تبايناً ملحوظاً في الأداء الأسبوعي، حيث عكست الأسعار حالة من الحذر والترقب سادت أوساط المستثمرين.

جاءت هذه التحركات بالتزامن مع مراقبة الأسواق عن كثب لتطورات جيوسياسية بارزة على الساحة الدولية، وعلى رأسها التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وهو ما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.

كما استمر المتعاملون في متابعة مستجدات السياسة النقدية بدقة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير والإشارات المتشددة التي أطلقها بشأن أسعار الفائدة، ما زاد من الضغوط على الأصول الرقمية ودفعها للتحرك في نطاقات متباينة.

وفي تفاصيل الأداء، سجلت عملة «بتكوين» تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.06 %، حيث انخفضت قيمتها من 63.470 دولاراً في الأسبوع السابق لتصل إلى 63.299 دولاراً في تعاملاتها الحالية. وفي المقابل، نجحت عملة «إيثريوم» في تحقيق مكاسب بعدما ارتفعت من مستواها السابق البالغ 1.661 دولاراً إلى 1.706 دولارات حالياً، مسجلة نمواً بنسبة 3.50 %.

أما عملة «سولانا»، فقد كانت الأبرز من حيث نسبة الصعود هذا الأسبوع بعد أن قفزت بنسبة 7.06 %، ليرتفع سعرها من 66.57 دولاراً إلى 69 دولاراً.

وعلى الجانب الآخر، واجهت عملة «دوجكوين» ضغوطاً بيعية واضحة أدت إلى تراجعها بنسبة 4.34 %، حيث انخفضت قيمتها من 0.0863 دولاراً في الأسبوع السابق إلى 0.0833 دولاراً في الوقت الحالي. وفي سياق منفصل، خيّم ارتفع مؤشر أداء تداولات عملة إكس آر بي «الريبل» التي حافظت على ارتفاعها بنسبة 1.25 %.