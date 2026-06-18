تباين العملات المشفرة.. والأنظار على الفائدة

تباين أداء العملات المشفرة أمس، في ظل ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وما قد يحمله من إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال العام الجاري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لتوقيع مذكرة تفاهم رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا، ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بشأن سرعة عودة مضيق هرمز إلى أوضاعه الطبيعية التي كان عليها قبل اندلاع الحرب.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار عملة «بتكوين» الرقمية الأشهر بشكل طفيف وبقيمة نحو 10 دولارات أو 0.01 % إلى 65609.75 ألف دولار، فيما تراجعت الإثر بنحو 5 دولارات أو 0.3 % إلى 1789.89 دولاراً، كما نزل سعر الريبل 0.72 % أو 0.0008 دولار إلى 1.2129 دولار.

وتركزت أنظار الأسواق إلى أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيادة الرئيس الجديد كيفن وارش، وسط توقعات شبه إجماعية بتثبيت أسعار الفائدة رغم عودة التضخم للارتفاع إلى 4.2% مدفوعاً بصدمة طاقة مرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

ووفق خبراء اقتصاد ومحللون ماليون تمسك بنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بنهج حذر قائم على انتظار مزيد من البيانات، ما يعزز سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، مع ترقب دقيق لطبيعة الرسائل التي سيوجهها وارش.

وبحسب ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيوفيجن لإدارة الثروات وصناديق الاستثمار، فإنه من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الحالي، مستبعداً أن يدفع وارش نحو رفع الفائدة في أول اجتماع له على رأس البنك المركزي.

وتوقع خبراء أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، موضحين أن القفزة الأخيرة في التضخم إلى 4.2% جاءت إلى حد كبير نتيجة صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.