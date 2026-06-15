عودة شهية المخاطر.. والبتكوين تتجاوز 65 ألف دولار مجدداً

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الاثنين لتتداول البيتكوين عند أعلى مستوياتها في حوالي أسبوعين، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق عقب اتفاق واشنطن وطهران على إطار عمل ينهي الصراع بينهما، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.18% إلى مستوى 65.794 دولاراً، كما قفزت عملة الإيثريوم 3.35% إلى مستوى 1.720 دولار، وزادت عملة الريبل 4.39% إلى 1.18 دولار.

وصعدت عملة سولانا بنسبة 5.7% إلى مستوى 71.44% وعملة دوجكوين بنسبة 2.44% إلى مستوى 0.088 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد موجة الاضطرابات الأخيرة التي دفعت العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية للتراجع بعدما كشفت شركة «استراتيجي» هذا الشهر عن بيع جزء صغير من حيازاتها من البيتكوين.

وقد يسهم هدوء التوترات في الشرق الأوسط في دعم شهية المخاطرة في السوق قبل أول اجتماع للاحتياطي الفيدرالي برئاسة «كيفن وارش» هذا الأسبوع، إذ من المرجح أن تؤثر أي دلائل على اتجاه البنك نحو رفع الفائدة سلباً على أداء العملات المشفرة.