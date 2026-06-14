ارتفاعات جماعية للعملات المشفرة وبتكوين فوق 63 ألف دولار

شهدت أسواق العملات المشفرة، خلال الأسبوع الثاني من يونيو، موجة صعود جماعية، عكست تحسناً نسبياً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، واستعادة جزئية للزخم الإيجابي بعد التراجعات التي شهدها السوق في الأسبوع السابق، مدفوعة بعودة القوة الشرائية، وتماسك المعنويات في الأسواق العالمية.

وفي صدارة المشهد واصلت عملة «بتكوين» تعزيز موقعها فوق مستويات المقاومة المهمة، بعدما ارتفع سعرها من 61,581.61 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 63,470.75 دولاراً، مسجلة مكاسب بلغت 1,889.14 دولاراً، وبنسبة نمو وصلت إلى 6.65 %، لتستقر بذلك فوق حاجز 63 ألف دولار.

وأدى صعود «بتكوين» إلى تعزيز موجة التفاؤل في السوق، وفي السياق ذاته سجلت عملة «إيثريوم» أداء أقوى نسبياً، بعدما ارتفعت من 1,598.96 دولاراً إلى 1,661.37 دولاراً، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 62.41 دولاراً، وبنسبة نمو وصلت إلى 7.38 %، مستفيدة من تحسّن عام في شهية المخاطرة داخل السوق، كما سجلت عملة «سولانا» ارتفاعاً ملحوظاً، صعدت خلاله من 64.51 دولاراً إلى 66.57 دولاراً، لتضيف 2.06 دولار إلى قيمتها، وبنسبة نمو بلغت 6.85 %، في حين واصلت «دوجكوين» تحقيق مكاسب قوية نسبياً، مرتفعة من 0.0828 دولار إلى 0.0863 دولار، بنمو أسبوعي بلغ 8.94 %.

أما عملة إكس آر بي «الريبل» فقد سجلت صعوداً أكثر هدوءاً، إذ ارتفعت من 1.11 دولار إلى 1.13 دولار، محققة زيادة بنسبة 5.33 %، ضمن موجة صعود شملت معظم العملات الرقمية الرئيسية خلال الأسبوع.