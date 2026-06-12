ارتفاع جماعي بأسعار العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات التضخم الأمريكية في مسار الفائدة، وفي ظل متابعة التوترات في الشرق الأوسط، وجرى تداول عملة بتكوين المشفرة الأعلى قيمة عالمياً أعلى 62.5 ألف دولار، فإنها لا تزال منخفضة بحوالي 50% تقريباً عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وخلال التعاملات، ارتفع سعر «بتكوين» 1.29%، بما يعادل 800 دولار، إلى 62685 دولاراً، وصعدت الإيثر 27.37 دولاراً، أو 1.68%، إلى 1655.12 دولاراً، كما زاد الريبل 1.56%، إلى 1.1154 دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة بدء ما وصفته بـ«ضربات دفاعية إضافية»، وذلك عقب عمليات نفذتها الثلاثاء، رداً على إسقاط مروحية أمريكية، وتؤكد هذه التحركات نفاد صبر الرئيس «دونالد ترامب»، إزاء فشل الولايات المتحدة وإيران حتى الآن في التوصل إلى اتفاق. وكشف تقرير أعدته وكالة «رويترز»، استناداً إلى مراجعة لسجلات البلوكتشين والوثائق التنظيمية والإفصاحات العامة، أن مشروعات العملات المشفرة المرتبطة بالرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» وعائلته، حققت ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من الأرباح منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أن أرباح عائلة «ترامب»، قابلها تكبد المستثمرين الذين أقبلوا على هذه المشروعات خسائر صافية تُقدَّر بالقيمة نفسها تقريباً، حتى نهاية أبريل.

وأشارت الوكالة إلى أن أربعة مشروعات رئيسة مرتبطة بعائلة «ترامب»، اتبعت نموذجاً متشابهاً، يقوم على الترويج المكثف للمشروع من جانب «ترامب» ونجليه «إريك» و«ترامب الابن»، مع تحمل العائلة قدراً محدوداً من المخاطر المالية المباشرة، بينما ضخ المستثمرون أموالاً كبيرة، قبل أن تتراجع قيمة الأصول المرتبطة بهذه المشروعات بشكل حاد.

وكانت عملة «ترامب» المشفرة، وهي من فئة العملات المعروفة باسم «ميم كوين»، من أبرز هذه المشروعات. ووفق التقرير، حققت عائلة الرئيس الأمريكي مئات الملايين من الدولارات من مبيعات العملة، في حين تعرض العديد من المستثمرين لخسائر كبيرة بعد هبوط سعرها.