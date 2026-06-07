موجة هبوط حاد تضرب سوق العملات المشفرة

شهدت سوق العملات المشفرة موجة من التراجعات الحادة والاضطرابات الواسعة خلال الأسبوع الأول من يونيو، إذ سيطر اللون الأحمر على منصات التداول الرقمية، وفقدت العملات الكبرى مستويات دعم محورية لتسجل خسائر جماعية.

في تفاصيل التعاملات الأسبوعية، هبطت عملة «بتكوين»، الأكثر شهرة عالمياً، بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعرها من مستواها السابق البالغ 73441 دولاراً ليستقر عند 61581.61 دولاراً، مسجلة انكماشاً بنسبة 16.15 %.

ولم تكن عملة «إيثريوم» بمنأى عن هذا النزيف، إذ لحقت ثاني أكبر العملات المشفرة بركب الهبوط متراجعة من 2015.8 دولاراً إلى 1598.96 دولاراً، لتصل نسبة خسائرها الأسبوعية إلى 20.68 %.

أما عملة «سولانا» فقد قادت قائمة الخسائر للأسبوع الجاري بعد أن تهاوت من مستوى 82 دولاراً لتصل إلى 64.51 دولاراً، محققة النسبة الأكبر في التراجع بمعدل 21.33 %. كما انخفضت «دوجكوين» من 0.0998 دولار إلى 0.0828 دولار بتراجع 17.03 %، في حين سجلت عملة «إكس آر بي» تراجعاً أيضاً من قيمتها السابقة عند 1.319 دولار لتصل إلى 1.11 دولار، بنسبة هبوط 15.85 %.

وتأثرت شهية المخاطرة لدى المتداولين بشكل مباشر بسلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية المعقدة، وعلى رأسها مراقبة الأسواق لتطورات حرب إيران وتداعياتها في المنطقة.

وزاد من عمق حالة عدم اليقين في السوق الترقب الحذر للاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي يعد الأول من نوعه في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش.