«بيتكوين» بأدنى مستوى في 4 أشهر

شهدت أسواق العملات المشفرة حالة من عدم الاستقرار، أمس، حيث تحركت الأسعار بصورة متقلبة وسط قلق المتعاملين من حالة عدم الاستقرار العالمي واستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فيما لامست «بيتكوين» أدنى مستوى في 4 أشهر خلال التداولات في جلسة متقلبة.

وخلال التعاملات، عمقت عملة «بيتكوين» الرقمية خسائرها لتهبط بأكثر من 5% إلى نحو 62200 دولار قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 3 % في وقت لاحق من التداولات لتحوم قرب 63 ألف دولار، وسط موجة بيع في سوق العملات المشفرة، في ظل مخاوف المستثمرين من تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وجاءت التراجعات في أسعار «بيتكوين» مع مواصلة أسعار العملات المشفرة تراجعها الذي بدأ بعدما باعت «استراتيجي» التابعة للملياردير «مايكل سايلور» ما قيمته 2.5 مليون دولار من حيازاتها الضخمة من البيتكوين.

وقال جوش دو، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «أنيموكا براندز»: تراجع سعر البيتكوين هذا الأسبوع بعدما أخلت «استراتيجي» بتعهدها بعدم البيع، ما زعزع ثقة السوق، وذلك حسبما نقلت «بلومبرج».

وتراجع سعر الإيثروم بنحو 4 % إلى نحو 1741 دولاراً وهبط سعر الريبل 3.64 % إلى 1.1485 دولار.

ويعاني قطاع الأصول المشفرة من تدهور معنويات المستثمرين بسبب مخاوف التشديد النقدي لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب انهيار الترابط بين سوق الأسهم الأمريكية والبيتكوين.

وتشير التحركات الأخيرة إلى أن المستثمرين ربما يفكرون في التخلي عن استثماراتهم في العملات المشفرة، خاصة بعد تعرض مراكز تداول بقيمة 1.12 مليار دولار إلى عمليات تسييل قسرية على مدار آخر 24 ساعة بحسب بيانات «كوين جلاس».

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، «جون ويليامز»، إلى أنه لا يتوقع أن تكون مخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط طويلة الأجل، وأكد مجدداً أنه لا حاجة في الوقت الحالي لتغيير السياسة النقدية الأمريكية.