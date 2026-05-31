تراجع جماعي للعملات المشفرة في أسبوع

أنهت أسواق العملات المشفرة تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 مايو على تراجعات جماعية، وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية التي فرضتها التطورات المرتبطة بملف إيران، واحتمالات التصعيد أو تمديد التهدئة، ما انعكس مباشرة على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى تقليص الانكشاف على الأصول عالية التقلب.

وجاء الأداء الأسبوعي للعملات الكبرى ليعكس هذا المزاج الحذر، حيث تراجع سعر «بتكوين»، أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، من 75848 دولاراً الأسبوع الماضي، إلى 73441 دولاراً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.17 %، في حركة تعكس خروجاً جزئياً من المراكز المضاربية، مع ارتفاع الطلب على السيولة.

كما هبطت «إيثريوم» من 2069 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 2015.8 دولاراً، متراجعة بنسبة 2.57 %.

كما واصلت «سولانا» خسائرها لتتراجع من 84.4 دولاراً الأسبوع الماضي، إلى 82 دولاراً بنسبة 2.84 %، في حين سجلت «دوجكوين» أداءً أضعف نسبياً، بانخفاض من 0.1033 إلى 0.0998 دولار، أي بنسبة 3.39 %. أما «إكس آر بي»، فقد تراجعت من 1.339 دولار إلى 1.319 دولار، مسجلة انخفاضاً نسبته 1.49 %.

يأتي هذا الأداء، في ظل بيئة سوقية يغلب عليها الحذر، حيث تلقي التطورات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران بظلالها على الأسواق المالية الأوسع، إذ تتعامل المؤسسات الاستثمارية مع أي تصعيد محتمل، باعتباره عاملاً مباشراً لرفع تقلبات الأصول الخطرة.