نزوح 2.8 مليار دولار من صناديق بتكوين الأمريكية في 9 أيام

واصل المستثمرون سحب أموالهم من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بتكوين في الولايات المتحدة للجلسة التاسعة، في أطول سلسلة من الأموال الخارجة منذ إطلاقها ما يعكس فتور الطلب على أكبر العملات المشفرة رغم استمرار صعود الأصول عالية المخاطر عالمياً.

وأظهرت بيانات جمعتها بلومبرغ أن الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة سجلت صافي الاستثمارات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار من 15 إلى 28 مايو وتمثل السلسلة على مدار 9 جلسات تداول أطول موجة استردادات منذ إطلاق الصناديق في يناير 2024، عندما اعتُبرت واحدة من أنجح عمليات إطلاق الصناديق في «وول ستريت».

وتراجعت بتكوين خلال التعاملات أمس إلى نحو 73,650 دولاراً أي أقل بأكثر من 40% من مستواها القياسي المسجل في أكتوبر وتتعارض هذه الأموال الخارجة مع الأداء القوي للأسهم العالمية، إذ سجل مؤشرا «ناسداك» و«إس آند بي» الأمريكيين مستويات قياسية أول من أمس، بينما لامس مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وتوبكس الياباني قمماً جديدة أمس.