محصلة حمراء للعملات المشفرة والقيمة السوقية تنزل 3 %

تكبدت أسواق العملات المشفرة خسارة أسبوعية، خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو، تحت ضغط تأثر معنويات المستثمرين واتجاهات المخاطرة ترقباً لتطورات حرب إيران، والإشارات المتضاربة بشأن السيناريوهات التالية. وخسرت القيمة السوقية العالمية لسوق الكريبتو بنحو 3 % خلال الأسبوع، لتهبط إلى مستوى نحو 2.63 تريليون دولار، مقارنة مع نحو 2.72 تريليون دولار الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة لأسعار العملات الأبرز، فقد سجلت «بتكوين»، وهي العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، خسارة أسبوعية بنحو 4 % لتصل بحلول مساء يوم الجمعة إلى نحو 75700 دولار تقريباً مقارنة مع حوالي 79 ألفاً يوم 15 مايو الماضي.

أما شقيقتها الصغرى «إيثريوم»، فقد انخفضت بنسبة أكبر لتهوي إلى حدود الألفي دولار، مقارنة مع حوالي 2,220 دولار الأسبوع الماضي، بخسارة نحو 10 %.

كذلك انخفضت «سولانا» بنسبة 5 % إلى 84.5 دولاراً تقريباً، مقارنة مع حوالي 89.27 دولاراً الأسبوع الماضي. وخسرت «دوجكوين» نحو 10 % لتتراجع إلى 0.1035 دولار، مقابل 0.1155 دولار الأسبوع الماضي.

كما انخفضت «إكس آر بي» بنحو 6 % إلى 1.34 دولار مقارنة مع مستوى الأسبوع الماضي عند 1.43 دولار.

يأتي ذلك فيما يواصل المشهد الجيوسياسي فرض نفسه على اتجاهات الأسواق العالمية، ومع تزايد حالة الحذر بين المستثمرين مع ترقب مآلات الحرب بين إيران وتداعياتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.