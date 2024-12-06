قيمة العملات الرقمية تتجاوز «أبل».. و«بتكوين» فوق 100 ألف دولار للمرة الأولى

قفزت عملة بتكوين فوق مئة ألف دولار للمرة الأولى، أمس، في علامة فارقة على نضج العملات المشفرة، وسط رهان المستثمرين على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب وتوقعات بأنها ستوفر بيئة مواتية لتعزيز مكانة تلك العملات في أسواق المال.

وبحسب كوين جيكو للبيانات فإن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة زادت إلى المثلين تقريباً خلال 12 شهراً حتى الآن لتسجل رقماً قياسياً يقل قليلاً عن 3.8 تريليونات دولار.

وفي المقابل، فإن شركة أبل بمفردها تصل قيمتها إلى نحو 3.7 تريليونات دولار.

وزادت قيمة بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام وارتفعت بنحو 45 % خلال أربعة أسابيع منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات الذي صاحبه أيضاً انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

وبمجرد تحطميها لحاجز المئة ألف دولار في التعاملات الصباحية في آسيا، تجاوزت بتكوين 103 آلاف دولار وتقدمت أكثر إلى 103335 دولاراً. وأثنى ترامب على الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم» وتجميع مخزون وطني من عملة بتكوين.

ويسهم هذا المستوى الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل 16 عاماً عندما أنشئت العملة، في منح مصداقية أكبر لقطاع الأصول الرقمية الذي يكون في بعض الأحيان موضع جدل، والذي يرى في عودة ترامب إلى البيت الأبيض فرصة ذهبية، خصوصاً مع إيلون ماسك إلى جانبه. وأتى هذا الارتفاع في سعر البتكوين بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه في 20 يناير المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيساً لهيئة تنظيم الأسواق المالية. وقال ستيفن إينيس، من مجموعة «إس بي آي أسيت مانجمنت»، إن «هذا التعيين الاستراتيجي أدى إلى تحريك مجتمع العملات الرقمية، معززاً التفاؤل بشأن إطار تنظيمي أكثر ملاءمة» و«نهج متساهل تجاه سوق الأصول الرقمية المزدهرة».

في العام الماضي، انتقد أتكينز علناً مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، قائلاً إنه كان عليهم أن يكونوا «أكثر تكيفاً» مع شركات «العملات الرقمية» مشيراً إلى أن الأسلوب الذي ينتهجونه يؤدي إلى إبعاد رواد الأعمال عن السوق الأمريكية.

وسيخلف بول أتكينز الديمقراطي غاري غينسلر الذي أعلن استقالته في نهاية نوفمبر بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية. شهدت الكثير من العملات الرقمية والشركات العاملة في هذا القطاع ارتفاعاً حاداً في أسعارها بعد الانتخابات الأمريكية، مثل مزود خدمة البتكوين «مايكروستراتيجي» ومنصة التبادل «كوين بايس». كذلك، شهدت عملة «دوجكوين» الرقمية التي أطلقت بداية على سبيل المزاح والتي أصبح إيلون ماسك مفتوناً بها منذ العام 2019، ارتفاعاً في قيمتها.