العملات المشفرة.. مكاسب متواصلة منذ بداية مايو

واصلت العملات المشفرة مكاسبها منذ بداية شهر مايو، وذلك بعد أداء إيجابي في مجمل أبريل الماضي، لتصل القيمة السوقية العالمية للكريبتو إلى 2.75 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة، بمكاسب سوقية أكثر من 4.5 % تقريباً، مقارنة بمستويات نهاية الشهر الماضي.

يأتي ذلك فيما تظل الأسواق في حالة ترقب حذر لتطورات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مع تزايد الرهانات على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم هذه التطلعات الإيجابية، فإن المؤشرات الميدانية والسياسية خلال الأيام الأخيرة، تعكس تصاعداً نسبياً في حدة الخطاب المتبادل، ما يضع الأسواق أمام معادلة معقدة بين التفاؤل الدبلوماسي، ومخاطر الانزلاق نحو مزيد من التوتر.

وارتفعت «بتكوين» بنسبة 4 % تقريباً، لتصل إلى مستويات فوق الـ 80 ألف دولار، مقابل مستويات فوق الـ 77 ألف دولار عند نهاية أبريل. أما شقيقتها الصغرى «إيثريوم»، فقد سجلت مكاسب أسبوعية 1.7 %، وصولاً إلى مستويات فوق الـ 2300 دولار، مقارنة مع مستويات فوق 2260 دولاراً في 30 أبريل.

وصعدت «سولانا» 9 %، إلى مستويات فوق 91.5 دولاراً خلال الفترة، مقارنة مع 83 دولاراً بنهاية الشهر الماضي. كما ارتفعت «إكس آر بي» منذ بداية الشهر بنحو 3 %، إلى مستويات 1.4 دولار، مقابل 1.37. وسجلت «دوجكوين» أداءً مستقراً نسبياً عند حدود 0.108 دولار، بارتفاع نسبته 1.4 %.