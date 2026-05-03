محصلة شهرية خضراء في أسواق العملات المشفرة

عوضت أسواق العملات المشفرة جزءاً من الخسائر التي مُنيت بها في الربع الأول من العام، والبالغة أكثر من 600 مليار دولار، لتضيف 210 مليارات دولار في شهر أبريل، الذي شهد مكاسب جماعية لأبرز العملات.

وارتفعت القيمة السوقية للسوق الكريبتو من 2.42 تريليون دولار بنهاية شهر مارس، إلى 2.63 تريليون دولار تقريباً بنهاية شهر أبريل، وبمكاسب نحو 9 %.

ورغم مكاسب القيمة السوقية لأسواق العملات المشفرة هذا الشهر، إلا أنها - وفقاً لحسابات «البيان» - لا تزال بعيداً عن المستويات التي اختتمت بها العام الماضي فوق الـ 3 تريليونات دولار.

أما على صعيد أداء أبرز العملات الرئيسية فقد صعدت «بتكوين» بأكثر من 13 % إلى مستويات فوق الـ 77 ألف دولار، مقابل مستويات عند 68 ألفاً في نهاية مارس، وتعد هذه المكاسب المرتبطة بأكبر عملة من حيث القيمة السوقية هي أفضل أداء شهري للبتكوين منذ أبريل 2025.

كذلك صعدت «إيثريوم» بنحو 8 % خلال أبريل، لتصل إلى مستويات فوق الـ 2260 دولاراً مقابل مستويات 2100 دولار بنهاية الشهر الماضي، فيما سجلت «سولانا» أداء مستقراً نسبياً عند حدود الـ 83 دولاراً بارتفاع نسبته 2 %.

وصعدت «دوجكوين» بنحو 18 % خلال الشهر إلى مستوى 0.1086 دولار مقابل 0.092 دولار الشهر الماضي، وارتفعت «إكس آر بي» بأكثر من 2 % إلى 1.37 دولار مقارنة مع 1.34 دولار الشهر الماضي. وتعكس هذه التحركات عودة تدريجية في شهية المخاطرة داخل أسواق الأصول المشفرة، في ظل تحسن نسبي في المعنويات.