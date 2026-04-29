«بتكوين» تواجه اختبار المقاومة

استقر سعر عملة بتكوين المشفرة عند نحو 76.5 ألف دولار، أمس، بعد أن لامست حاجز الـ79.5 ألف دولار، مع ترقب التطورات بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

واستقرت «بتكوين» عند 76.289 ألف دولار، لتقترب العملة المشفرة الأكبر عالمياً من ملامسة حاجز الـ77 ألفاً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 0.41% عند مستوى 2276.3 دولاراً، وسعر الريبل 1.3931 دولار، وسولانا بنسبة 0.70% عند 83.56 دولاراً.

رغم التراجع الحالي، لا تزال الصورة الفنية لبتكوين تميل إلى الإيجابية بشكل معتدل، وتعد البتكوين مرتفعة بحوالي 13% خلال أبريل حتى الآن، متجهة نحو تسجيل أول مكاسب شهرية تتجاوز لا تقل عن 10% منذ مايو 2025.

ويأتي هذا الأداء في ظل ضغوط متزايدة من تدفقات خارجة لصناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات حديثة تسجيل صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة تجاوزت 263 مليون دولار أول من أمس، ما أنهى سلسلة استمرت تسعة أيام من التدفقات الإيجابية منذ منتصف أبريل. ويُنظر إلى هذا التحول كإشارة مبكرة على تراجع شهية المستثمرين المؤسسيين، مع تحذيرات من احتمال استمرار التصحيح إذا تواصلت هذه التدفقات السلبية خلال الأسبوع بحسب «إف إكس ستريت».

في المقابل، لا يزال الطلب المؤسسي من الشركات قائماً، حيث أعلنت شركة «ستراتيجي» عن شراء 3,273 بتكوين إضافية بقيمة 255 مليون دولار، لترفع إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 818 ألف بتكوين، رغم تسجيلها خسائر غير محققة كبيرة خلال الربع الأول.

ويرى محللون أن قدرة بتكوين على تجاوز مستوى 82 ألف دولار ستكون حاسمة لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، خاصة مع وجود فجوة سعرية عند هذا المستوى، والتي غالباً ما يعاد اختبارها قبل تحديد الاتجاه العام.

في الوقت الراهن، تشير مؤشرات الزخم إلى ميل صعودي معتدل، مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسة.