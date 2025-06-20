مخاوف من هبوط «بيتكوين» إلى 100 ألف دولار

تُظهر خيارات التداول على «بيتكوين» أن المستثمرين يحمون أنفسهم من تراجع محتمل في السعر إلى مستوى 100 ألف دولار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق المالية العالمية، بحسب «بلومبيرغ»

قفزت نسبة حجم عقود البيع إلى الشراء على منصة المشتقات المشفرة «ديربيت» (Deribit) إلى 2.17 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعكس ميلاً قوياً نحو رهانات تحوطية.

سجلت عقود البيع، التي توفر حماية من الهبوط عبر منح مالك العقد الحق في البيع عند سعر محدد، طلباً مرتفعاً للغاية، لا سيما على العقود قصيرة الأجل. بالنسبة للخيارات التي تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو، تصدرت عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار قائمة الاهتمام المفتوح، مع نسبة عقود بيع إلى شراء تبلغ 1.16، ما يشير إلى قلق متزايد من انخفاض وشيك في السعر.

وارتفعت غالبية أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع زيادة المستثمرين تعرضهم للأصول ذات المخاطر العالية، بعدما ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 104670 دولاراً، خلال التداولات وتستحوذ على نحو 64% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.75% عند 2517.29 دولاراً، انخفضت الريبل بنحو 0.55% لتتداول عند 2.1598 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 110.96 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6212.18 بتكوين، بقيمة 650.7 مليون دولار.

كانت «بيتكوين» سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,980 دولاراً في 22 مايو، وارتفعت بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترامب، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.