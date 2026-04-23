«بتكوين» فوق 78 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقفزت بتكوين بنسبة 3.84 % لتصل إلى 78.180 ألف دولار، مقلصة مكاسبها قليلاً بعدما تجاوزت في وقت سابق مستوى 78.4 ألف دولار وهو الأعلى منذ الثالث من فبراير.

كما ارتفعت إيثريوم بحوالي 3.83 % إلى 2393.57 دولاراً، وصعدت أيضاً الريبل 2.11% عند 1.4553 دولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب الملحوظ، في ظل تداخل عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وتأتي هذه التحركات في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعكس بدوره على تدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية.

كما تلعب التوترات الجيوسياسية دوراً محورياً في تحديد اتجاهات السوق، حيث تؤدي أي مؤشرات على التهدئة إلى تعزيز الإقبال على المخاطرة، بينما تدفع التصعيدات العسكرية المستثمرين إلى التحوط والابتعاد عن الأصول الأكثر تقلباً مثل العملات المشفرة. وفي هذا السياق، أصبحت التطورات المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من أبرز المحركات قصيرة الأجل للأسواق.

من جهة أخرى، تواصل صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ببتكوين في الولايات المتحدة جذب اهتمام المستثمرين، رغم تباين وتيرة التدفقات إليها، ما يعكس حالة من الحذر والترقب. كذلك، يظل الأداء القوي لبعض العملات الكبرى مدعوماً بتزايد الاعتماد المؤسسي وتوسع استخدام تقنيات البلوكشين في قطاعات متعددة.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة أي إشارات جديدة تتعلق بالتنظيمات الحكومية أو تبني المؤسسات المالية الكبرى للأصول الرقمية، لما لذلك من تأثير محتمل على استقرار السوق واتجاهاته على المدى المتوسط.