قمة «موارد» للتكنولوجيا المالية تستقطب1000 خبير عالمي

وتأتي القمة في ظل ما حققته الإمارات من إنجازات متسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب منظومة متكاملة من التشريعات والبنية التحتية التي تدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتواكب التحولات العالمية.
وتُنظم القمة بشراكة استراتيجية بين جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، وشركة ماستركارد، وشركة الخدمات المالية العربية (AFS)، وشركة O Gold لتجارة المعادن الثمينة، في نموذج يعكس التكامل المؤسسي داخل منظومة التكنولوجيا المالية.
وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق منطقة عرض تفاعلية تضم 25 شركة تستعرض أحدث الابتكارات، بدءاً من حلول المدفوعات الرقمية والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى التطبيقات القائمة على تقنية البلوك تشين، ما يتيح للحضور الاطلاع على أبرز الاتجاهات المستقبلية في القطاع.