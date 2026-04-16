الحذر يسيطر على أداء العملات المشفرة

شهدت أسعار العملات المشفرة تبايناً في الأداء خلال تداولات أمس، حيث خيّم الحذر على تحركات المتداولين بانتظار تأكيدات رسمية بشأن جولة المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران لإنهاء الصراع القائم.

وسجلت «البتكوين» ارتفاعاً بنسبة 0.07% لتتداول عند 74.3 ألف دولار، وحققت «الإيثريوم» نمواً بنسبة 0.77% لتصل إلى 2.332 دولاراً، في حين انخفضت عملة «الريبل» بنحو 0.19% لتتداول عند 1.35 دولار.

في سياق متصل، يواصل المستثمرون مراقبة تطورات المشهد الجيوسياسي عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. وتُعد هذه الفئة من الأصول شديدة الحساسية تجاه أي تغيرات في التوترات السياسية أو المؤشرات الاقتصادية الكبرى، حيث تدفع حالة عدم اليقين بعض المتعاملين إلى تقليص مراكزهم أو التحول إلى أصول أكثر أماناً.

ويرى محللون أن الأداء المتباين للعملات المشفرة يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق، خاصة مع انتظار نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد يكون لها انعكاسات على أسعار الطاقة وحركة التجارة العالمية، وبالتالي على توجهات المستثمرين. كما أن استقرار أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى يلعب دوراً مهماً في تحديد مسار السيولة المتدفقة نحو الأصول الرقمية.

من جهة أخرى، لا تزال التدفقات المؤسسية تمثل عاملاً داعماً للسوق، حيث أبدت مؤسسات مالية اهتماماً متزايداً بالاستثمار في العملات المشفرة، ما يسهم في تعزيز مستويات الثقة على المدى المتوسط والطويل. ومع ذلك، يبقى السوق عرضة لتقلبات حادة في الأجل القصير، خصوصاً في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار إلى اتجاه واضح.

وبناءً على ذلك، يُرجح أن تستمر حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع ميل المستثمرين إلى تبني استراتيجيات حذرة إلى حين اتضاح الرؤية بشأن التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.