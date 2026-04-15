دبي تستضيف قمة عالمية للتكنولوجيا المالية والابتكار 23 أبريل



تستعد دبي لاحتضان «قمة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار» في 23 أبريل 2026، وذلك في مركز جراند حياة دبي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة قطاع الخدمات المالية والتقنيات الرقمية.

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من نمو قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يشهد توسعاً متسارعاً في الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية ما بين 800 إلى 1000 مشارك من صناع القرار، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 500 مؤسسة، تشمل بنوكاً ومستثمرين وشركات ناشئة وجهات تنظيمية، ما يعزز فرص التعاون، وبناء شراكات جديدة داخل القطاع.

وتتضمن النسخة الثالثة من القمة توسعاً في مساحة المعرض لتستضيف نحو 40 عارضاً، إلى جانب إطلاق مختبر متخصص للابتكار في التكنولوجيا المالية، يتيح للمشاركين تجربة أحدث الحلول التقنية والتعرف على الجيل الجديد من الخدمات المالية.

كما يشمل البرنامج جلسات للتواصل بين الشركات وطاولة مستديرة لكبار الشخصيات، لمناقشة مستقبل البنية التحتية المالية والامتثال والشمول المالي والتمويل المدمج، في إطار سعي لتعزيز منظومة مالية أكثر تطوراً واستدامة.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»: «تجسد هذه القمّة الرغبة المتزايدة بالابتكار الهادف وآفاق التعاون العمليّ لدى العاملين في هذا المجال في المنطقة، مع التركيز خصوصاً على تحويل الأفكار إلى شراكاتٍ قائمة ومنتجاتٍ فعلية وخطوات تقدّمٍ ملموسة». وأضاف: «مع تعزيز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة كمركزٍ عالميّ للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، لا شك في أنّ»قمّة موارد للتكنولوجيا المالية والابتكار«ستلعب من جديد دوراً محورياً وفعالاً في بناء منظومةٍ مالية أكثر تماسكاً وتأثيراً واستشرافاً للمستقبل».