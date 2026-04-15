«بتكوين» تتجاوز 74 ألف دولار

سجّلت عملة بتكوين أعلى مستوى لها في 4 أسابيع مدفوعة بارتفاع الطلب على الأصول عالية المخاطر مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بينهما.

وارتفع سعر «بتكوين» 2.33% إلى أعلى مستوى له في 4 أسابيع، وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة 74901 دولار ويعد أعلى مستوى منذ 17 مارس الماضي، قبل أن يتراجع قليلاً إلى حوالي 74400 دولار. وارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وقفزت الإيثريوم بنسبة 5.2% عند 2.369 دولار، كما صعدت الريبل بحوالي 1.53% إلى 1.36 دولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة حالة من التذبذب الحاد، في ظل تداخل عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تغيرات في السياسة النقدية العالمية، حيث يراقب المستثمرون توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على تدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية

كما لعبت التوترات في منطقة الشرق الأوسط دوراً بارزاً في توجيه حركة الأسواق، إذ يدفع تصاعد المخاطر الجيوسياسية المستثمرين أحياناً نحو الملاذات الآمنة، بينما يؤدي تراجعها إلى عودة الاهتمام بالأصول ذات العوائد المرتفعة، مثل العملات المشفرة.

وفي هذا السياق، ارتبط أداء العملات الرقمية بشكل متزايد بحركة أسواق الأسهم العالمية، خاصة مع تنامي دور المؤسسات المالية الكبرى في هذا القطاع.

من جهة أخرى، أسهمت التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا في تشكيل اتجاه السوق، حيث عززت الموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة من ثقة المستثمرين ورفعت مستويات الطلب.

كذلك، أدى تزايد الاعتماد المؤسسي والتوسع في استخدام تقنيات البلوك تشين إلى دعم النظرة طويلة الأجل لهذا السوق، رغم استمرار التقلبات قصيرة الأجل التي تميز أداءه.