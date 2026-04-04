بتكوين فوق 67 ألف دولار مع استقرار العملات المشفرة

استقرت أسعار العملات المشفرة، أمس، في ظل هدوء التداولات بالتزامن مع عطلة رسمية في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وخلال التعاملات استقرت عملة بتكوين الرقمية عند مستوى 67.036 ألف دولار، بينما ارتفعت إيثريوم بصورة طفيفة 0.23 % لتصل إلى 2065.66 دولاراً، واستقر سعر الريبل دون تغيير عند 1.3181 دولار.



وتأتي حالة الاستقرار رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع تعهد الرئيس ترامب بمواصلة الحرب على إيران، ما أثار قلق أسواق الطاقة.

وصمد أداء البتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم، أمام الحرب بشكل أفضل من الكثير من الأصول الأخرى، إذ أنهت شهر مارس مرتفعة بنحو 2%، بينما هبط الذهب في الفترة نفسها بأكثر من 11 %.