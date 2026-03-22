العملات المشفرة تتأرجح وسط ضبابية الأسواق وترقب المستثمرين

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس حالة من التقلبات الواضحة، عكست أداءً متبايناً بين أبرز الأصول الرقمية، في ظل أجواء من الحذر والترقب التي تسيطر على سلوك المستثمرين.

وفي مقدمة العملات الرقمية، سجلت «بتكوين» تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض سعرها من 71.163 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 70.638 دولاراً خلال الأسبوع الجاري، بخسارة نسبتها 0.80 %، ما يعكس حالة من التردد لدى المستثمرين تجاه أكبر الأصول الرقمية من حيث القيمة السوقية.

في المقابل، أظهرت «إيثريوم» أداءً إيجابياً، إذ ارتفع سعرها من 2.102 دولار إلى 2.150 دولاراً، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 2.43 %، مدعومة بزيادة الاهتمام بالمشروعات المرتبطة بالشبكة وتوقعات بتحسن الطلب عليها.

كما سجلت «سولانا» ارتفاعاً معتدلاً، حيث صعدت من 88.8 دولاراً إلى 90.22 دولاراً، بنسبة نمو بلغت 1.21 %، في مؤشر على استمرار الزخم الإيجابي لبعض العملات البديلة.

وعلى الجانب الآخر، تعرضت «دوجكوين» لضغوط بيعية ملحوظة، إذ تراجعت من 0.096 دولار إلى 0.093 دولار، بخسارة تجاوزت 2.08 %، بينما تمكنت «الريبل» إكس آر بي من تحقيق أداء قوي نسبياً، لترتفع من 1.4 دولار إلى 1.45 دولار، مسجلة نمواً يزيد على 2.80 %.

ورغم هذا الأداء المتباين، حافظت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة على استقرار نسبي عند مستوى 2.50 تريليون دولار بنهاية الأسبوع، ما يشير إلى استمرار تماسك السوق ككل، رغم التقلبات التي تشهدها العملات الفردية.