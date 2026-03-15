العملات المشفّرة تسجل مكاسب أسبوعية وسط توترات الشرق الأوسط

سجلت أسواق العملات المشفرة، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، مكاسب جديدة، وفي ظل المخاوف المتصاعدة في الأسواق، جراء تبعات الحرب في إيران، وارتفاع أسعار النفط، وما تسفر عنه من مخاوف بشأن تفاقم الضغوط التضخمية.

سجلت الكريبتو مكاسب أسبوعية بنحو 90 مليار دولار، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة من 2.41 تريليون دولار الأسبوع الماضي، إلى 2.50 تريليون دولار بحلول نهاية يوم الجمعة، وبمكاسب بلغت أكثر من 3.5 %.

وعلى صعيد أداء مجموعة من أبرز العملات فقد سجلت البتكوين -العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية- مكاسب بنحو 3.5 % خلال الأسبوع، لترتفع من 68012 دولاراً الأسبوع الماضي، إلى 70316 دولاراً هذا الأسبوع.

وقادت الإيثر المكاسب الأسبوعية للكريبتو، مرتفعة من 1977 دولاراً الأسبوع الماضي، إلى 2066 دولاراً هذا الأسبوع، وبنمو 4.5 % تقريباً.

وبالنسبة نفسها تقريباً، ارتفعت سولانا من 85 دولاراً إلى 88.8 دولاراً. كما ارتفعت الدوغكوين من 0.090 الأسبوع الماضي، إلى 0.094 هذا الأسبوع.

أما الريبل (XPR)، فقد سجلت نمواً بأكثر من 3.5 % هذا الأسبوع، ارتفاعاً من 1.35 دولار إلى 1.4 دولار.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، جراء تداعيات حرب إيران، وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق، وهو ما انعكس على تحركات المستثمرين في القطاعات عالية المخاطر، لتدفع الاضطرابات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الأصول البديلة، بما فيها العملات المشفرة، باعتبارها ملاذاً للتحوط من الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار النفط التي فرضتها الأزمة.