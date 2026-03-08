العملات المشفرة «شبه خضراء» في أسبوع متقلب

تحركت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في مسار متقلب، لكنها مالت في مجملها إلى الارتفاع، مدفوعة بتزايد التدفقات على الأصول الرقمية، رغم تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة العسكرية مع إيران، وتراجعات أسواق الأسهم العالمية.

وفي وقت تعيش فيه الأسواق العالمية حالة من القلق بسبب مخاطر توسع الصراع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، بدت العملات المشفرة وكأنها تستعيد جزءاً من جاذبيتها لدى المستثمرين الباحثين عن أدوات تحوط بديلة خارج النظام المالي التقليدي.

وخلال الفترة بين 27 فبراير و6 مارس، سجلت العملة الأكبر في السوق «بتكوين» ارتفاعاً بنحو 4 % لتصل إلى 68236 دولاراً، مقارنة بنحو 65592 دولاراً قبل أسبوع، في أداء يعكس استمرار تدفقات السيولة نحو السوق رغم التقلبات العالمية.

كما شهدت معظم العملات الرئيسية مكاسب متفاوتة، لترتفع «إيثريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 3 % لتصل إلى 1980 دولاراً، صعوداً من 1923 دولاراً الأسبوع الماضي. كما صعدت «سولانا» بنحو 4 % إلى 84.67 دولاراً، ارتفاعاً من 81.42 بنهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، خالفت «دوجكوين» الاتجاه الصاعد، حيث تراجعت بنحو 2 % إلى 0.0914 دولار، نزولاً من 0.0933 الأسبوع الماضي. أما «إكس آر بي» فقد سجلت ارتفاعاً بلغ 1.48 % لتصل إلى 1.37 دولار.

وإذ سجلت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.41 تريليون دولار الجمعة، مقارنة مع 2.35 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تعادل 2.6 % خلال أسبوع واحد.