بتكوين تفشل في الحفاظ على مكاسبها فوق 66 ألف دولار بعد خطاب ترامب





قلصت عملة «بتكوين» جزءاً من مكاسبها المبكرة خلال التداولات الآسيوية، بالتزامن مع خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونغرس، يوم الأربعاء، بعدما سجلت قفزة صباحية تحدت الضغوط المستمرة.

ارتفعت «بتكوين» بأكثر من 2 % إلى نحو 65500 دولار، عند الساعة 1 ظهراً بتوقيت سنغافورة، بعد أن كسبت 3.52 % قبيل خطاب ترامب، في أكبر صعود يومي منذ 13 فبراير. كما ارتفعت إيثريوم بأكثر من 2.5 %، إلى 1906 دولارات، بعدما ارتفعت في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 4.84 %.

امتد التحسن إلى العملات الأصغر، في ظلّ المعنويات الإيجابية أكثر في السوق، إذ قفزت «سولانا» بما يصل إلى 5.48 %، وارتفعت «إكس آر بي» (XRP) بنسبة بلغت 3.53 %، قبل أن تفقد العملتان أيضاً جزءاً من مكاسبهما.

ترامب يضغط على بتكوين

تزامن الارتفاع الأولي مع صعود الأسهم قبيل خطاب «حالة الاتحاد»، الذي دافع خلاله ترامب عن أدائه الاقتصادي. لكن قبل هذا الارتفاع، كانت العملات المشفرة تحت الضغط مطلع الأسبوع الجاري، بعد حكم المحكمة العليا بإبطال رسوم ترامب، وتقييد استخدامه لصلاحيات الطوارئ، ثم إعلان عزمه فرض رسوم عالمية بنسبة 15 %، عبر صلاحية قانونية أخرى.

وعزت كارولين مورون، الشريكة المؤسسة في «أوربت ماركتس»، المكاسب المبكرة إلى عمليات شراء عند التراجعات، موضحة أن الصعود «يعكس على الأرجح سلوك شراء عند انخفاض الأسعار بعد موجة بيع ممتدة»، مضيفة أن تجاوز مستوى 70 ألف دولار، كفيل بتغيير سردية السوق.

لكن زخم سوق العملات المشفرة بدأ يتلاشى، حتى قبل أن يغادر ترامب المنصة، إذ خلا خطابه من أي إشارة إلى الأصول الرقمية، رغم اعتباره داعماً لهذا القطاع منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.

تصاعد رهانات الهبوط

ولا تزال معنويات السوق حذرة، إذ تتركز عقود بيع بقيمة تقارب 230 مليون دولار، مستحقة في 6 مارس، حول مستوى 58 ألف دولار، وفق بيانات «ديريبت»، في إشارة إلى تنامي الطلب على التحوّط من مخاطر الهبوط.

وقال شون ماكنولتي رئيس تداول المشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «فالكون إكس» (FalconX)، إن «الإقبال الكبير على عقود البيع المستحقة في 6 مارس، يعكس تنامي المخاوف من توجيه ضربة أمريكية لإيران».

وتُظهر رهانات منصة «بوليماركت» احتمالاً بنسبة 37 % لحدوث ضربة أمريكية بحلول 7 مارس، ويرتفع الرهان إلى 48 % بحلول 15 مارس.