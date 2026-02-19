«بتكوين» تتأرجح دون 68 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لاستشراف آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.60% لتصل إلى 67284.02 دولاراً، لتستحوذ على 57% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وهبطت الإيثريوم، ثانية أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.63% إلى 1981.44 دولاراً، وانخفضت سولانا بـ1.71% إلى 83.48 دولاراً.

في غضون ذلك، اشترت شركة «ستراتيجي» (Strategy Inc) عملة بتكوين بقيمة نحو 170 مليون دولار، تم تمويل ما يقارب نصفها عبر أسهم ممتازة دائمة، وهي أعلى نسبة من هذا النوع من التمويل منذ نوفمبر.

وبحسب إفصاح تنظيمي، اشترت الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم «مايكروستراتيجي» (MicroStrategy)، 2486 وحدة بتكوين خلال الفترة من 9 إلى 16 فبراير الجاري.

وتم تمويل أكثر من 78 مليون دولار من الصفقة عبر مبيعات في السوق لأسهمها الممتازة من فئة «سترتش»، بما يعادل نحو 46% من إجمالي قيمة الشراء، حيث جرى بيع هذه الأسهم بخصم عن قيمتها الاسمية، أما المبلغ المتبقي البالغ 90.5 مليون دولار، فتم جمعه من خلال مبيعات أسهم عادية من الفئة «A».

وتواصل «ستراتيجي» مساعيها لتحويل رهانها عالي المخاطر على بتكوين إلى منتج يدرّ دخلاً.

وتبلغ قيمة الأسهم الممتازة القائمة لدى «ستراتيجي» نحو 8.5 مليارات دولار، متجاوزة ديونها القابلة للتحويل (إلى أسهم) البالغة قرابة 8.2 مليارات دولار. تمتلك الشركة أيضاً أكثر من 717 ألف وحدة بتكوين تُقدّر قيمتها بنحو 49 مليار دولار.

وظلت العملات المشفرة هشة منذ موجة من عمليات التصفية في أكتوبر أدت إلى تآكل ثقة السوق، وألحق هذا التراجع ضرراً بـ«ستراتيجي»، التي أعلنت عن خسارة صافية بلغت 12.4 مليار دولار في الربع الرابع. كما تراجعت أسهم الشركة العادية، التي عكست انخفاض سعر بتكوين، بنحو 15% منذ بداية العام.