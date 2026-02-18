تراجع جماعي في أسعار العملات المشفرة

سيطرت حالة من التراجع على أسواق العملات المشفرة أمس، بضغط البيعات القوية وعمليات التخارج من منتجات الاستثمار في العملات الرقمية للأسبوع الرابع على التوالي.

وخلال التعاملات تراجع سعر عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار، ما عزز المخاوف بشأن ضعف الزخم قصير الأجل وسجل سعر العملة الرقمية الأشهر نحو 67.2 ألف دولار بتراجع 1.47 % في ظل ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في يناير هذا الأسبوع واستحوذت بتكوين على نحو 58% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.92% إلى 1964.45 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة 1.65% عند 1.4665 دولار.

وبحسب بيانات شركة CoinShares، سجّلت المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs) المرتبطة بالعملات المشفّرة تدفقات خارجة بقيمة 173 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بعد خسائر بلغت 187 مليون دولار في الأسبوع السابق وبهذا ترتفع إجمالي التدفقات الخارجة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى نحو 3.8 مليارات دولار.

كما تراجعت الأصول المُدارة إلى حوالي 133 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025، في إشارة إلى استمرار تراجع شهية المستثمرين المؤسسيين تجاه القطاع.

وكانت بتكوين قد بدأت الأسبوع عند مستوى 70 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى نحو 65 ألف دولار خلال تداولات الخميس، بحسب بيانات منصة Coinbase.

في غضون ذلك، تشهد عملة إكس آر بي التابعة لشركة «ريبل» ارتفاعاً ملحوظاً منذ السقوط الكبير للعملات الذي حدث مطلع الشهر الجاري وتحديداً في 6 فبراير، لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ومنذ أدنى مستوى في 6 فبراير، ارتفع سعر العملة بنحو أكثر من 47% إلى 1.6 دولار، قبل أن يقلص جانباً من مكاسبه الضخمة في الجلسات الأخيرة، وصولاً إلى مستوى قرب 1.5 دولار للرمز الواحد.