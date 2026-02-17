«بتكوين» تتقلب بعد 4 أسابيع من الخسائر

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات أمس، مع استغلال المستثمرين المستويات المتدنية التي وصلت إليها عملة البتكوين أخيراً، عقب تسجيلها خسارة أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي. وزاد سعر البيتكوين بنسبة 0.50% إلى 68750.1 دولاراً، بعدما سجلت خسائر بنسبة 2.6% في الأسبوع الماضي، فيما ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 1.43% إلى 1976.68 دولاراً، وزادت الريبل بنسبة 1.3% إلى 1.49 دولار.

وتذبذب سعر بتكوين بعد تسجيلها رابع خسارة أسبوعية متتالية، وسط صعوبة في تحديد اتجاه واضح عقب تلاشي موجة صعود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت بتكوين بأكثر من 40% عن ذروتها القياسية البالغة نحو 127 ألف دولار في أكتوبر، مع عجزها عن مواكبة موجات الصعود في الذهب أو الأسهم. وأدى الضعف الأحدث في العملة إلى دفع بعض المحللين للتشكيك فيما إذا كانت الأسعار قد بلغت قاعاً.

وبدأ تراجع بتكوين بموجة بيع كبيرة في 10 أكتوبر، حين جرى تصفية رهانات على العملات المشفرة بمليارات الدولارات.

ومنذ ذلك الحين، سحب المستثمرون أكثر من 8.4 مليارات دولار من صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

وفقدت سوق العملات المشفرة الأوسع ما يقارب تريليوني دولار من قيمتها خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات «كوين جيكو» (CoinGecko). وزاد من حذر السوق أن بنك «ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered)، الذي يتبنى محللوه عادة نظرة متفائلة تجاه آفاق العملة المشفرة، خفّض الأسبوع الماضي توقعاته لسعر بتكوين في نهاية 2026 بمقدار الثلث.

ويتوقع البنك أن تتراجع بتكوين إلى 50 ألف دولار قبل أن تتعافى لتُنهي العام عند نحو 100 ألف دولار، انخفاضاً من تقدير سابق بلغ 150 ألف دولار.

ويرى مراقبون أن عودة عملة بتكوين فوق مستوى 70 ألف دولار تتطلب قبل أي شيء استرداد الجزء الأكبر من السيولة المؤسسية التي خرجت من السوق خلال الفترة الماضية.