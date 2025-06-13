البيتكوين دون 108 آلاف.. وبينانس تفتح التداول للسوريين

انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، في ظل ضعف إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.85 %، إلى 107.844.95 دولاراً خلال التداولات.

فيما هبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، الإيثيريوم، بنسبة 2.1 %، عند 2754.88 دولاراً.

وتراجعت قيمة عملة الريبل بنحو 2.35 %، لتتداول عند 2.2408 دولار. وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.39 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 135.92 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وتوقع «مات مينا» المحلل في أبحاث العملات المشفرة لدى «21 شيرز»، أن تُمهد بيانات التضخم التي صدرت أمس، والتي جاءت أقل من التوقعات، الطريق لتحقيق مكاسب متسارعة للبيتكوين، لتصل إلى 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري، وفقاً لموقع «كوين ديسك».

من جهة أخرى، قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بيتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.

وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة، والعملات المستقرة المربوطة بالدولار، أو بعملات أخرى. وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.

جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا.