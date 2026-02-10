أدين و"أوبر" تعززان شراكتهما للتوسع وإطلاق أكشاك "أوبر"‏





ويعكس التوسع في الشراكة اعتماد أوبر على منصة أدين للمدفوعات بهدف تحسين الأداء وإتاحة المزيد من حلول الدفع، ‏بما يدعم نمو الشركة في الأسواق الدولية. وتضم أبرز الأسواق الجديدة التي ستعتمد فيها أوبر على خدمات أدين كلاً من ‏دولة الإمارات وهونغ كونغ ومنطقة الكاريبي، إلى جانب إضافة وسائل دفع محلية في وجهات مثل اليابان والمكسيك ‏ونيوزيلندا وأستراليا. كما يشمل ذلك اعتماد وسائل الدفع المحلية سريعة النمو مثل ‏Pix‏ في البرازيل، وAfterPay‏ في ‏أستراليا، وWeChat Pay‏ على مستوى العالم، وذلك لتلبية احتياجات المسافرين الذين يطلبون خدمات أوبر عبر تطبيق ‏WeChat mini‏.‏

وتتطلع أوبر وأدين إلى مواصلة التعاون في توفير حلول الدفع المبتكرة من خلال دمج وسائل جديدة ودعم مجالات أعمال ‏إضافية مثل إطلاق أكشاك أوبر في المطارات والفنادق والمواقع المختلفة حول العالم.‏

وقال تريفور نيس، نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع التحول الرقمي العالمي في أدين: "يعكس توسيع شراكتنا مع أوبر ‏التزامنا المشترك بتوفير خدماتنا على المستوى العالمي، وهو تعاون استمر لأكثر من عشرة أعوام". وأضاف: "بعد ‏مساهمتنا في تسريع نمو وتيرة العمليات عبر 40 سوقاً رئيسياً خلال العام الماضي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة ‏المتحدة والبرازيل، نواصل تركيزنا على تعزيز تجربة عملاء أوبر سواء من خلال توفير وسائل جديدة للدفع أو دعم ‏نماذج الأعمال المبتكرة".‏

من جانبه قال كارل هيبيرت، نائب رئيس أعمال التجارة العالمية في أوبر: "تُمثل منصة الدفع الموثوقة والمبتكرة من ‏الركائز الأساسية لنمو أعمال أوبر على المستوى العالمي. وسنواصل تطوير شراكتنا مع أدين من أجل تمكين هذا النمو، ‏مما يتيح لنا تعزيز خطط التوسع وتوفير طرق جديدة للدفع". وأضاف: "نتطلع إلى توظيف تقنيات أدين للاستفادة الكاملة ‏من ابتكاراتنا المتواصلة ودعم توسّعنا في أعمال إضافية".‏

وأطلقت أوبر أكشاكاً تعمل بأنظمة الدفع من أدين، ما يتيح طريقة جديدة لحجز السيارات دون الحاجة إلى استخدام الهاتف ‏الذكي في خطوة تستهدف المسافرين القادمين ممن لا يملكون باقة بيانات محلية. وتتيح هذه الأكشاك للمسافرين طلب ‏الرحلة بسهولة حتى في حال عدم توفر تطبيق أوبر لديهم.‏

يمكن للمسافرين التوجه إلى الكشك وإدخال وجهتهم ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة، حيث يقوم الكشك بطباعة إيصال ‏ورقي يتضمن تفاصيل الرحلة، ما يضمن تجربة استخدام واضحة وسلسة. وتم افتتاح أول كشك في مبنى الركاب ‏C‏ بمطار ‏لاغوارديا، مع خطط للتوسع وإطلاق المزيد من الأكشاك في الفنادق والموانئ والمطارات الدولية خلال الأشهر القادمة.‏